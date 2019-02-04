Суд признал долг «Юлмарта» перед Сбербанком на сумму 1,3 млрд рублей

Москва, , 12:25 — REGNUM Долг Юлмарта перед Сбербанком в 1,3 млрд рублей подтвердил Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Информацию разместили в системе «Электронной правосудие».

В определении суда отмечено, что 24 марта 2016 года стороны заключили договор, в раках которого ПАО Сбербанк предоставил НАО Юлмарт кредит для пополнения оборотных средств, в том числе для закупки китайской продукции, на срок по 22 сентября 2017 года с лимитом 1 млрд рублей. Деньги предоставили под залог имущества.

Арбитраж удовлетворил иск кредитной организации в полном объеме и включил Сбербанк в реестр кредиторов ретейлера. Помимо основного долга в 997 580 041,38 рублей суд подтвердил обязанность Юлмарт выплатить неустойку в размере 338 274 166, 90 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года ПАО «Сбербанк России» и ООО «Сбербанк Факторинг» подали заявления в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о включении долга перед ними в 2,7 млрд рублей в реестр требований кредиторов НАО «Юлмарт». Совладелец интернет-ретейлера «Юлмарт» Дмитрий Костыгин обвиняется в преступлении по части 4 статьи 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере»). По версии следствия, занимая пост главы совета директоров НАО «Юлмарт», он добился заключения договора с ПАО «Сбербанк» о кредите, предоставив банку ложные сведения о финансовом состоянии организации. Полученными кредитными средствами в сумме 1 млрд рублей обвиняемый якобы распорядился по своему усмотрению, полагает следствие.

Группа компаний «Юлмарт» — крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Дистрибьютерская сеть компании охватывает свыше 400 пунктов продаж более чем в 240 городах России.

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