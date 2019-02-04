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Жители Южной Кореи потратили больше $535,9 млрд с помощью кредитных карт

Экономика

Сумма, потраченных средств, увеличилась на 5,9%

Жители Южной Кореи потратили больше $535,9 млрд с помощью кредитных карт
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Оплата картой

Сеул, 4 февраля 2019, 12:19 — REGNUM  Сумма, потраченная жителями Южной Кореи с помощью кредитных карт, превысила 600 трлн вон (~$535,9 млрд), сообщает YTN.

Согласно данным финансовой ассоциации The Credit Finance Association, сумма средств, которую в 2018 году потратили в Южной Корее с помощью кредитных карт, составила 632,4 трлн вон (~$564,8 млрд), что на 5,9% больше, чем в 2017 году.

По сравнению с 2013 годом, когда впервые начали вести статистику, данная сумма увеличилась на 183 трлн вон (~$163,4 млрд), то есть почти на 40,8% за пять лет.

Кроме того, сумма одобренных кредитных средств сократилась на 17,3% до 52,901 вон (~$47,25). В случае сохранения данной тенденции, возможно, сумма может еще уменьшиться.

Чаще всего кредитками пользуются в круглосуточных магазинах, супермаркетах, в общественном транспорте.

Однако, процент использования кредитных карт сократился до 78%, а процент использования чековых книжек, напротив вырос на 21,9%.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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