В пенсионную систему Казахстана планируют вернуть частные компании

Астана, , 12:19 — REGNUM Частные компании Казахстана могут получить доступ к управлению пенсионными активами граждан республики, сообщает 4 февраля агентство «КазТАГ» со ссылкой на Национальный банк республики.

Финансовый регулятор представил концепцию закона по вопросам пенсионного обеспечения и финансового рынка. Согласно проекту документа вкладчикам будет предоставлено право выбора частной управляющий компании для передачи своих пенсионных активов.

Разработчики концепции ссылаются на международный опыт и отмечают, что в случае принятия закона возрастет значимость пенсионных систем, в которых основные риски будут нести вкладчики. Авторы считают, что риски будут вовлекать вкладчиков в управление своими пенсионными активами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2018 года председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев заявил, что финансовый регулятор поддерживает восстановление института частных управляющих компаний в сфере управления пенсионными активами.

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