Комитет ГД проголосовал за новые правила налогообложения

Москва, , 12:07 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал в первом чтении законопроект об упрощении администрирования налогов для граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

В частности, законопроект предлагает упростить подачу некоторых налоговых деклараций. Речь идёт о транспортном и земельном налоге — если закон будет принят, то плательщики таких налогов уже в 2019 году смогут не представлять по нему декларации.

Кроме того, предлагается также изменить условия для индивидуальных предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Сегодня размер их подоходного налога зависти от авансовых платежей с их предполагаемого дохода. Вместо этого законопроект предлагает рассчитывать размер подоходного налога исходя из авансовых платежей от фактического дохода ИП. Такой расчёт авторы законопроекта считают более справедливым.

Помимо этого, инициатива также продлевает возможность подать уведомление о налоговом вычете на земельный участок. Сегодня граждане должны сделать это до 1 ноября, а законопроект продлевает срок до 31 декабря.

Авторы законопроекта также предлагают переложить на налоговые органы обязанность вычислять сумму налога на имущество пенсионеров и предпенсионеров с учётом льготы, если сами граждане таких категорий не заявили об этой льготе.