Экс-глава Новокузнецкого муниципального банка получил почти 10 лет тюрьмы

Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:07 — REGNUM В Кузбассе суд признал бывшего директора Новокузнецкого муниципального банка виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.1 ст. 201 УК РФ), сообщает Следственный комитет РФ.

Установлено, что в сентябре 2013 года Новокузнецкий муниципальный банк предоставил ООО «Калтанское» кредит на 390 млн рублей. Поручителем выступил директор этой организации, который был хорошим знакомым обвиняемого. Через несколько месяцев предприятие вернуло 270 млн рублей заёмных средств. Директор банка без соблюдения необходимых процедур расторг договор личного поручительства друга перед финансовой организацией. В итоге юанк не смог взыскать образовавшуюся ссудную задолженность с поручителя и понёс убытки в размере 120 млн рублей. Об этом стало известно в 2017 году, материалы были направлены в следственные органы.

«Следует отметить, что в тот момент директор банка уже проходил обвиняемым по уголовному делу о растрате более 3 млрд рублей сбережений вкладчиков банка. В рамках расследования уголовного дела проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, результаты которой показали движение денежных средств со счётов Новокузнецкого муниципального банка. Также проведён ряд почерковедческих экспертиз, по результатам которых установлены конкретные лица, подписывавшие финансовые документы», — уточнили в СКР.

Суда назначил 45-летнему мужчине наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Учитывая наказание ещё и за растрату 3 млрд рублей, бывший директор Новокузнецкого муниципального банка был приговорён к 9 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.