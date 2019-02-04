Налоговый долг бизнеса в Западно-Казахстанской области превысил $14 млн

Астана, , 12:01 — REGNUM В январе 2018 года в Западно-Казахстанской области задолженность по налогам имели 50 тыс. предпринимателей, заявила эксперт отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров палаты предпринимателей области Валентина Гаршина на своей странице в Facebook.

По её словам, общая налоговая задолженность составляет 5,5 млрд тенге ($14,3 млн). Размер пеней и штрафов составляет 2,5 млрд тенге ($6,5 млн). Гаршина напомнила, что с 8 февраля 2019 года выступают в силу правила списания пеней и штрафов на налоговым задолженностям в случае уплаты основной суммы недоимки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о налоговой амнистии в своем послании народу 5 октября 2018 года. Комитет государственных доходов представил условия списания 29 ноября 2018 года, а министр финансов республики подписал приказ об утверждении правил списания 21 января 2019 года.