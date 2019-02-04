Сеул, , 11:58 — REGNUM Иностранные инвесторы приобрели южнокорейские акции на сумму $2,49 млрд, сообщает The Korean Economic Daily.

Согласно данным тайваньской компании Yuanta Securities от 4 января, покупки акций в других странах, например Бразилии ($883 млн), Индонезии ($763 млн), Филиппинах ($266 млн), Таиланде ($148 млн), Вьетнаме ($47 млн) и Пакистане ($8 млн), были намного ниже, чем в Южной Корее. Кроме того, на покупку акций индийских компаний было потрачено $590 млн, а на акции компаний Шри-Ланки — $11 млн.

Известно, что за весь январь иностранцы вложили в Южную Корею $3,65 млрд. Иностранные инвесторы потратили $335 млн в ноябре и $136 млн в декабре 2018 года. Однако, в октябре 2018 года сумма, потраченная на приобретение акций, составила $4,05 млрд.

Согласно новостному источнику, в основном инвесторы сосредоточены на приобретении акций таких компаний, как Samsung Electronics и SK Hynix.