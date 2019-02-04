Названы страны с самым дорогим и дешевым бензином в Европе

Москва, , 11:53 — REGNUM Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе, соответствующее исследование провело агентство РИА Рейтинг.

Так, эксперты изучили ситуацию в 33 европейских странах, а также в Казахстане. Сравнивались цены на 95-й бензин по состоянию на середину января, а для Норвегии, Казахстана и Украины — по итогам декабря.

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Выяснилось, что в абсолютных ценах самая низкая стоимость литра бензина в Казахстане — 30,9 рубля в пересчете на российскую валюту. Далее идут Россия (45 рублей), Белоруссия (46,9 рубля) и Украины (72,1 рубля).

Самый дорогой бензин в Нидерландах (117,7 рубля), Норвегии, Дании, Италии и Греции (во всех странах более 112 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным статистики, с 1 по 25 января 2019 года средний чек на автозаправках (АЗС) в стране вырос на 8% (до 1,25 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом в декабре 2018 года.