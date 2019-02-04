В Казахстане планируют приватизировать приборостроительный завод «Омега»

Уральск, Казахстан, , 11:42 — REGNUM Приборостроительный завод «Омега» в Уральске выставлен на электронные торги за 4 млрд тенге ($10,4 млн), сообщает 4 февраля новостной портал западного Казахстана «Мой город».

Торги планируется провести на понижение цена до 682 млн тенге ($1,78 млн). Завод был выставлен национальной компанией «Казахстан инжиниринг». Оценочная стоимость предприятия в июне 2018 года составляла 1,3 млрд тенге ($3,4 млн).

Отметим, ранее приборостроительный завод «Омега» выпускал оборонную продукцию для ВМФ СССР. В настоящее время компания производит и проектирует технологическое оборудование.

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