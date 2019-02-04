Обслуживание газовых сетей для ярославцев подорожает в три раза

Ярославль, , 11:36 — REGNUM В Ярославле с 1 февраля вырастет плата за содержание и ремонт жилья. Постановление об этом подписал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В среднем плата за управление домами вырастет на 7% — она колеблется по разному виду домов.

Например, стоимость содержания дома со всеми видами благоустройства, включая мусоропровод, вырастет с 15,97 рубля за квадратный метр в месяц до 17,1 рубля.

Больше всего подорожает обслуживание внутридомовых газовых сетей. Это позиция вырастет сразу в три раза: с 12 копеек с квадратного метра до 36 копеек. Это связано с изменением норматива обслуживания таких сетей — с раза в три года до ежегодного.

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