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Обслуживание газовых сетей для ярославцев подорожает в три раза

Экономика

С февраля вырастет плата за содержание и ремонт жилья

Обслуживание газовых сетей для ярославцев подорожает в три раза
Иллюстрация: Yarregion.ru
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Ярославль, 4 февраля 2019, 11:36 — REGNUM  В Ярославле с 1 февраля вырастет плата за содержание и ремонт жилья. Постановление об этом подписал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В среднем плата за управление домами вырастет на 7% — она колеблется по разному виду домов.

Например, стоимость содержания дома со всеми видами благоустройства, включая мусоропровод, вырастет с 15,97 рубля за квадратный метр в месяц до 17,1 рубля.

Больше всего подорожает обслуживание внутридомовых газовых сетей. Это позиция вырастет сразу в три раза: с 12 копеек с квадратного метра до 36 копеек. Это связано с изменением норматива обслуживания таких сетей — с раза в три года до ежегодного.

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