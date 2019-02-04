МВФ: Египетские экономические реформы идут в правильном направлении

Каир, , 12:19 — REGNUM Директор-распорядитель международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что Египет достиг существенного прогресса в экономике, что подтверждается макроэкономической стабильностью страны. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в Иордании «Al Bavaba».

Лагард подчеркнула, что темпы роста египетской экономики одни из самых высоких в регионе при том, что бюджетный дефицит постепенно снижается, а снижение инфляции по плану достигнет целевых показателей к концу 2019 года. Она также отметила, что безработица в стране снизилась на 10% и находится на самом низком уровне с 2011 года, а меры по социальной защите населения были расширены.

Премьер-министр Египта Мустафа Мандуби заявил, что слова Кристин Лагард отражают успехи экономических реформ, которые реализует правительство, и подтверждают что развитие идет в правильном направлении.

Он также добавил, что позитивные комментарии МВФ будут иметь положительный эффект для усиления международных позиций египетской экономики.