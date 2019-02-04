Южная Корея заняла 7 место по показателю фондового индекса среди стран G20

Сеул, , 11:35 — REGNUM Южная Корея в январе 2019 года заняла седьмую строчку среди среди стран, входящих в Большую двадцатку, по оценкам фондового индекса, сообщает YTN,

По данным биржи по ценным бумагам Korea Exchange, KOSPI в конце января 2019 года составил 2204,85, что на 8,02% выше, чем в конце декабря 2018 года.

KOSPI — корейский фондовый индекс, включающий в себя все компании, чьи акции торгуются на Корейской бирже.

Согласно новостному источнику, Южная Корея по данному показателю заняла седьмую строчку среди стран, входящих в Большую двадцатку (G20), после Аргентины, Турции, России, Бразилии, Саудовской Аравии и Канады.

Большая двадцатка — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.