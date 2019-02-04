Сколько на самом деле теряет экономика РФ из-за грубого начальства?

Москва, , 13:09 — REGNUM Грубости и агрессии начальства в РФ способствует теневой характер её экономики, полагает вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты исследования, показавшего, что российская экономика теряет около 2 млрд долларов ежегодно из-за грубых руководителей.

«Сами цифры, которые приведены в исследовании, вряд ли могут вызывать доверие, — сказал Шеин. — Речь идет про 2 млрд долларов в экономике, которая составляет порядка 2 трлн. То есть речь идёт примерно об одной десятой процента. Понятно, что такой уровень погрешности очень волатилен, и поэтому говорить про такие цифры вряд ли возможно. Это очень незаметная доля».

При этом депутат уточнил, что пренебрежительному и грубому отношению российских начальников к своим подчинённым способствует теневой характер её экономики.

«Из-за неё отсутствуют правила, в том числе и по оплате труда, — подчеркнул Шеин. — Но вопрос не только в этом, а и в том, что руководство не воспринимает обоснованные сомнения сотрудников, не реагирует на них, и отсюда возрастает доля управленческих ошибок. Я думаю, что реально эти управленческие ошибки могут стоить куда дороже. То есть сам по себе подход, при котором отсутствует поле для диалога, очень рискован, так как влечёт за собой неверные управленческие, бюджетные и коммерческие решения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования, опубликованного изданием «КоммерсантЪ», российская экономика теряет порядка 2 млрд долларов ежегодно из-за грубых руководителей.

По результатам опросов, с такими руководителями так или иначе сталкивались 56% респондентов. Наиболее часто их заставляли делать рутинную и неквалифицированную работу (24%), также часто ставили перед фактом нововведений без предварительного обсуждения (23%). 22% сообщили, что им устраивали «публичные порки» на работе, 19% сообщили об обмане, также 19% заявили, что их мнение и идеи начальство игнорировало.

Кроме того, исследователи отметили, что на грубых начальников чаще жалуются женщины, которыми руководят также женщины. А вот женщины, работающие под руководством мужчин, сталкивались с агрессией реже других опрошенных.

Читайте ранее в этом сюжете: ВШЭ: Грубые начальники лишают российскую экономику $2 млрд в год