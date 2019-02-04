Туалетная проблема: забайкальским чиновникам опять «влетело»

Чита, , 11:19 — REGNUM Заявление регионального министра образования Андрея Томских об отсутствии источников финансирования для проектирования и строительства 165 тёплых школьных туалетов в девяти районах Забайкальского края не нашло понимания у главы региона Александра Осипова. Как сообщает «Чита.ру», когда Томских заявил, что губернатор его не слышит (сложность в том, что районов девять), Александр Осипов парировал:

«Я вас прекрасно слышу. Может, мне удалить вас с совещания?»

В то же время читинские журналисты полагают, что история про тёплые туалеты во всех школах Забайкальского края немного анекдотична, ну и технологически совершенно безумна — хотя бы потому, что часто требуется строить туалеты в школах в посёлках, где вообще больше нигде нет тёплых туалетов.

По данным забайкальских коллег, в большинстве посёлков школы были запроектированы ещё во времена СССР и построены так, что никаких тёплых туалетов там не предусматривалось.

«К тому же во многих забайкальских посёлках нет как таковой канализации, а значит, при возведении туалетов нужно решать вопрос с септиками, монтировать их, придумывать, как их потом выкачивать, найти подрядчиков (а это проведение конкурсных процедур). И потом: стоки нужно куда-то везти, а ведь очистными сооружениями не затыкана территория Забайкалья», — отмечают в редакции «Чита.ру».

Есть информация о том, что главы посёлков, в которых эти невероятные тёплые туалеты всё же возвели, совершенно не понимают, а что с ними дальше-то делать?

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последний год Забайкалье не раз становилось объектом критики чиновников по поводу отсутствия тёплых туалетов. В августе 2018 года проблемой озаботился российский премьер Дмитрий Медведев, пообещавший наказать губернаторов Забайкалья, Тувы и Калмыкии.

Но проблема осталась: в условиях катастрофического недофинансирования муниципалитетов организовать туалет, особенно в сёлах, где даже водопровод отсутствует, является непосильной задачей.

В том же Забайкалье есть теперь учебные заведения, в которых уроки труда так прямо и называют: «натаскай воды в школьный туалет». Сами сельчане говорят, что клозет на улице — меньшая беда, чем оптимизация и закрытие малокомплектных школ. Ежедневные поездки и походы за знаниями по тундре или тайге представляются боле опасными.

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