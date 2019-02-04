Росгвардия предлагает строже наказывать за незаконную охрану

Москва, , 11:13 — REGNUM В РФ планируют ужесточить ответственность за незаконную частную охранную деятельность. Законопроект с поправками в кодекс административных правонарушений разработала и внесла на публичное обсуждение Росгвардия.

Согласно законопроекту, штрафы для граждан составят от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч, для юрлиц от 30 до 60 тысяч рублей. При повторном же нарушении наказание будет еще строже. Вместо штрафа нарушителю смогут назначить обязательные работы сроком от 100 до 200 часов для граждан, до трех лет дисквалификации, если повторное нарушение совершило должностное лицо, юрлицам грозит до 90 суток приостановления деятельности.

Сейчас размер санкций составляет от 1,5 до 2,5 тысяч рублей для граждан, от 2 до 3 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 30 тысяч для юрлиц. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующие штрафы малоэффективны. В то же время данное правонарушение несет большую степень общественной опасности.

Практика показывает, резонансные происшествия, связанные с насилием в общественных местах, часто увязывают с деятельностью частных охранников. На практике же, в большинстве таких случаев функции по охране выполняют так называемые «САВОКеры» — контролеры торговых залов, представители службы безопасности, администраторы, сторожа, вахтеры, которые не имеют никакого отношения к частной охране. Данные лица выполняют охранную функцию, но их деятельность ничем не регламентируется и никем не контролируется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на усиление контроля за деятельностью ЧОП.

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