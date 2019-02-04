Жители России будут получать негосударственную пенсию по старым правилам

Москва, , 11:08 — REGNUM Граждане России, которые попали под повышение, будут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по старым правилам, сообщают 4 февраля «Известия» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Так, заключившие договоры с НПФ до 31 декабря 2018 года граждане будут получать негосударственную часть пенсий по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. При этом в ведомстве отметили, что могут распространить данную практику и на новые соглашения, заключенные после 1 января 2019 года.

По данным Центрального банка РФ, в третьем квартале 2018 года негосударственную пенсию получали 1,5 млн человек, средний размер выплат составлял 3,3 тыс. рублей.

Напомним, в России с 1 января вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в стране пенсионной реформы.

Так, законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 — для мужчин и 60 лет — для женщин. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период — с 2019 года по 2028 год для мужчин и женщин, который продлится 10 лет.

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