Понедельник, 4 Февраля 2019 года
11:08:08 МСК

Казахстан планирует увеличить грузооборот по водным путям России в 6,3 раза

Экономика

Развитию грузоперевозок будет способствовать межправительственное соглашение о судоходстве

Астана, 4 февраля 2019, 11:08 — REGNUM  Казахстан планирует увеличить объем перевозок через внутренние водные пути России до портов на Черном и Средиземном море до 350 тыс. тонн, сообщили 4 февраля в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В ведомстве отметили, что развитию грузоперевозок будет способствовать межправительственное соглашение о судоходстве, которое было подписано 1 февраля профильными министерствами стран Евразийского экономического союза.

В министерстве добавили, что в 2018 году торговым флотом Казахстана по данному маршруту перевезено 55 тыс. тонн. Соответственно грузопоток планируется увеличить в 6,3 раза.

Отметим, в 2018 году грузооборот между Россией и Казахстаном по реке Иртыш составил 261,6 тыс. тонн. К 2023 году страны планируют довести этот показатель до 1 млн тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: За 11 месяцев товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 6%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить