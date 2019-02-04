В Южной Корее провели исследование в сфере услуг и общественного питания

Сеул, , 10:55 — REGNUM Представители Статистической службы Республики Корея провели исследование в сфере услуг и общественного питания, в результате которого было выяснено, что валовые продажи ресторанов, баров и винных магазинов в 2018 году сократились на 1,8% — до 98. Об этом сообщает SBS News.

Согласно новостному источнику, это самый низкий показатель с момента ведения статистики.

Известно, что в 2016 году, данный показатель равнялся 101,6, но затем начал падать.

Валовые продажи являются полной стоимостью продаж по данным выставленных счет-фактур. Эта цифра не включает возврат товаров и скидки, которые компания может предлагать своим клиентам. При этом в сумму валовых продаж включены не только уже оплаченные товары, но и те, которые были проданы в кредит.

Согласно новостному источнику, основной причиной вялых продаж ресторанов и ликероводочных изделий являются изменения в культуре питания вне дома и сокращение потока туристов из Китая в 2017 году.

Согласно данным Статистической службы Кореи, количество туристов из Китая в 2018 году составило 4,7 млн человек, что на 62,159 человек больше, чем в 2017 году, но намного меньше чем в 2016 году. В 2016 году Южную Корею посетили 8,06 млн человек.

Кроме того, общее количество иностранных туристов в 2018 году составило 15,3 млн человек, что на 1,8 млн человек меньше, чем в 2016 году.

Известно, что количество сотрудников в данной сфере также сократилось. В сфере общественного питания работают 1,03 млн человек, что на 46,576 человек меньше, чем по статистическим данным за 2010 год.

Однако, согласно данным Статистической службы, индекс розничных цен в 2018 году составил 110,3, что на 4,2% больше, по сравнению с 2017 годом.