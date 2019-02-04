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В Крыму заговорили о льготных тарифах за интернет на селе

Экономика

На фоне общего роста цен речь идёт о применении понижающего коэффициента

В Крыму заговорили о льготных тарифах за интернет на селе
Интернет

Симферополь, 4 февраля 2019, 10:51 — REGNUM  В Крыму обсуждают возможность введения льготного тарифа на услуги интернет-провайдеров в сельской местности. Об этом сообщили 4 февраля в министерстве внутренней политики, информации и связи РК.

«Для сельских территорий планируется рассмотрение применения понижающего коэффициента при размещении сетей провайдеров на опорах ГУП РК «Крымэнерго», — уточнили в мининформе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году стоимость услуг интернет-провайдеров на полуострове вырастет на 30% в городе, и на 35% в селе. Чиновники связывают это с ростом цен на горюче-смазочные материалы.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост тарифов на интернет в Крыму объяснили повышением цен на бензин

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