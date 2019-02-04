Рост тарифов на интернет в Крыму объяснили повышением цен на бензин

Симферополь, , 10:43 — REGNUM В 2019 году стоимость услуг интернет-провайдеров на территории Крыма увеличится более чем на четверть. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов.

«Основные провайдеры повышают интернет-трафик на 25%. Растут цены на горюче-смазочные материалы, электроопоры, канализационные каналы и т.д. Так, в городе цена может увеличиться на 30%, в селе — на 35%. До 1 марта должны быть известны окончательные тарифы», — отметил Зырянов.

Министр также заверил, что все контролирующие ведомства будут проверять обоснованность повышения цен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти полуострова заявили о том, что, несмотря на запуск грузового сообщения на Крымском мосту, бензовозы комфортную ценовую политику на топливо в регионе не обеспечат. Поэтому гражданам стоит ждать начала железнодорожного сообщения, которое должны открыть к декабрю 2019 года.

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