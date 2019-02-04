В Душанбе планируют ввести плату за разрешение на строительство жилья

Душанбе, , 10:40 — REGNUM В Душанбе для строительные компании, занимающиеся строительством жилья и торговых точек, планируют ввести сборы за получение разрешения от городских властей, сообщает 4 февраля издание Asia-Plus.

Соответствующий законопроект разработало правительство Таджикистана. Документ направлен в парламент республики. Планируется, что сборы будут поступать на специальный счет городских властей. Бюджетные организации будут освобождены от уплаты сбора.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Душанбе было сдано в эксплуатацию 218 тыс. кв. метров жилья, что на 11,3% больше, чем в 2017 году. Всего за год в республике сдали более 1 млн кв. метров жилья.

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