Компании Tesla в очередной раз предрекли скорое банкротство

Москва, , 10:24 — REGNUM Уже через месяц производитель электромобилей американская компания Tesla Илона Маска может стать банкротом. В начале марта компании предстоит выплатить кредиторам почти $920 млн по облигациям, а достаточных средств у Tesla нет.

Читайте также: В августе 2018 года у Tesla закончатся деньги

Одной из причин такого положения дел стали конкуренты, которые за последнее время один за другим производят или анонсируют аналоги электрокаров Tesla. При этом цена у них зачастую более привлекательна, чем у электромобилей Маска.

По данным экспертов, которых цитирует РИА Новости, финансовых возможностей компании хватит только на погашение половины имеющегося у неё долга. Чтобы оплатить вторую половину, полагают аналитики, Илону Маску необходимо отдавать сумму акциями. Однако чтобы и их хватило на оплату долга, ценные бумаги должны подняться в цене как минимум на 25%.

В противном случае компанию ждёт дефолт и последующее банкротство. Такая перспектива, по мнению аналитиков, вполне вероятна. Напомним, в январе 2019 года администрация американской компании Tesla уволила 1017 сотрудников, в их числе более 800 рабочих на нескольких заводах компании. Как пояснил генеральный директор компании Илон Маск, увольнения связаны с необходимостью снижения производственных затрат. Он отметил, что в течение следующих 12−18 месяцев существует значительный риск снижения спроса на рынке электромобилей.

Ранее по теме: Акции Tesla рухнули после иска властей США к Илону Маску

Капитализация компании Tesla на рынке стала выше чем у Daimler

Как сообщало ИА REGNUM, банкротство компании Tesla Илона Маска аналитику уже прогнозировали. По оценкам экспертов, деньги у компании должны были закончиться в августе 2018 года. Такие предположения аналитики Bloomberg сделали на основании трат компании, произведённых в 2017 году. Сообщалось, что Tesla тратила до $480 тыс. ($8 тыс. в минуту или $133,3 в секунду). При отсутствии изменений в этой ситуации, компания должна была стать банкротом уже в середине 2018 года. Эксперты считают, что часть проблем Tesla заключается в том, что компания не смогла нарастить объёмы производства массового электрокара Tesla Model 3 так быстро, как планировала.