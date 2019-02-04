Все больше жителей Южной Кореи посещают другие страны в Корейский новый год

Сеул, , 10:23 — REGNUM Количество южнокорейских граждан, которые в период новогодних праздников посетили другие страны заметно увеличилось, сообщает YTN.

Одна из крупнейших электронных торговых площадок Южной Кореи Ticket Monster проанализировала количество купленных билетов на международные и внутренние рейсы во время новогодних праздников (в период с 31 января по 6 февраля). В результате данного анализа количество купленных билетов в соседние страны увеличилось на 18%, по сравнению с 2018 годом.

Однако количество бронирований на внутренние направление, такие как остров Чеджу, напротив, сократилось на 18%.

Как и в 2018 году, самыми популярными местами для отдыха жителей Южной Кореи стали города Осака и Фукуока, Япония. После чего следовали Тайбэй (Тайвань), Дананг (Вьетнам), Токио (Япония).

Кроме того, известно, что все больше жителей страны Утренней свежести предпочитают путешествия в более холодные регионы. Например, количество бронирований на рейсы в Саппоро, Япония увеличилось до 75%, а во Владивосток до 46%.

В Южной Кореи с 5 февраля проходит самый важный праздник страны — Корейский новый год (первый день лунно-солнечного календаря), который празднуется в три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день