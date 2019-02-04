Из нефтедобывающей скважины в Северной Осетии разлилась нефть

Владикавказ, , 10:13 — REGNUM В Северной Осетии установлен факт разлива сырой нефти на окраине селения Батако. На участке в районе нефтедобывающей скважины была загрязнена территория на площади 350 м².

«Причиной разлива послужил непрекращающийся сброс подтоварной воды и нефти на рельеф местности в связи с нарушением технологии ее добычи», — говорится в сообщении прокуратуры республики.

Почва в месте разлива нефти была загрязнена на глубине 25 см, размер ущерба составил около 2 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Порча земли». Кто выступает ответчиком, в надзорном ведомстве не сообщили.

Стоит отметить, что в 2018 году в Северной Осетии было возбуждено 10 уголовных дел по фактам нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Всего же было выявлено 529 нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено 78 должностных лиц, к административной — 64 лица.

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