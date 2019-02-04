Пограничники Казахстана обнаружили более 200 кг лекарств из Китая

Астана, , 10:21 — REGNUM В международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» казахстанские пограничники обнаружили 209 кг медикаментов китайского производства, сообщили 4 февраля в пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

Груз был обнаружен в ходе обхода территории международного центра. В пограничной службе предположили, что хозяин незаконного товара мог скрыться при виде пограничников.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в международном центре приграничного контроля «Хоргос» пограничники Казахстана пресекли незаконный ввоз 68,5 кг медикаментов из Китая.

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