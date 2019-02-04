Рост цен на нефть предвещает спад буровой активности в США

Москва, , 09:38 — REGNUM По итогам минувшей недели нефть марки Brent подорожала, неплохо прибавив в весе на торгах 1 февраля. Однако котировки так и не смогли пробить важную отметку $63 за баррель, которая отпугивает покупателей с начала 2019 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«В ходе недели рынок нефти ощущал на себе воздействие разнонаправленных факторов, но перевесили позитивные сигналы. К таковым относятся подвижки в торговых переговорах США и Китая, санкции против энергетического сектора Венесуэлы, более скромный, чем ожидалось, рост запасов в США, ослабление доллара на фоне смягчения риторики ФРС, а также сильная статистика по рынку труда и солидный индекс деловой активности в производственном секторе США», — пояснил эксперт.

Под занавес недели сырьевой сегмент получил дополнительный бычий импульс — нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о сокращении числа активных буровых на 15 штук — до 746 единиц. Таким образом, число установок достигло минимального уровня со второй половины мая 2018 года. Количество буровых сокращается четвертый раз за последние пять недель, предвещая замедление роста добычи черного золота в Штатах.

В контексте геополитики тоже присутствует важный фактор поддержки роста цен — минфин США сообщил, что под санкции подпадают не только поставки венесуэльской нефти в Соединенные Штаты, но также все сделки, которые осуществляются с участием финансовой системы США.

«В предстоящие дни участники рынка продолжат анализировать потенциальное влияние американских санкций на баланс спроса и предложения, ориентироваться на настроения мировых инвесторов на фондовых площадках, а также дальнейшую динамику запасов нефти и нефтепродуктов в США. С технической точки зрения основное внимание будет направлено на уровень $63, пробой которого откроет путь к следующему сопротивлению вблизи отметки $64», — полагает Мащенко.

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