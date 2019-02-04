В начале недели ожидается невысокая динамика рубля

Москва, , 09:32 — REGNUM На сегодня, 4 февраля, не намечается важных экономических событий и значимых движений курсов валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Нефтяные цены стабильны уже несколько дней на рубеже около $63 по Brent. Несколько поднимается агрегатный индекс доллара DX к 95,5 п. с 95 п. на прошедшей неделе. Фондовые индексы разнонаправлены, но также не проявляют сильной активности», — отметил эксперт.

В целом данные факторы предполагают невысокую динамику рубля 4 февраля с более вероятной направленностью к небольшому ослаблению. Следует учесть и возврат ЦБ РФ в феврале к покупкам иностранной валюты, и то, что технически курс доллара к рублю находится сейчас на ценовых уровнях сильной поддержки.

«Соответственно, можно предполагать движение курса доллара к рублю в пределах 65,2—65,7 руб., а евро — 74,8—75,4 руб. с тяготением к верхним рубежам данных диапазонов», — считает Гойхман.

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