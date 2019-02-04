В Магаданской области до сих пор не установлены тарифы на вывоз мусора

Магадан, Магаданская область, , 09:10 — REGNUM Региональный оператор по вывозу мусора на Колыме вынужден работать безвозмездно. Проблема в том, что департамент цен и тарифов Магаданской области до сих пор не установил тарифы на вывоз твёрдых бытовых отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

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По словам руководителя центра общественного контроля в сфере ЖКХ Магаданской области председателя общественного совета партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» Ксении Суханкиной, Магаданская область разделена на 9 зон деятельности регионального оператора по обращению с ТКО. В каждой из этих зон должен быть выбран свой оператор, но пока для одной территории не найдена организация, которая будет отвечать за вывоз мусора, а соглашение заключено только с одной компанией из восьми. До тех пор, пока процесс определения региональных операторов не завершится, эксплуатация существующих объектов размещения отходов продолжается в прежнем режиме.

При этом единственный из девяти уже готовый исполнять свои обязанности региональный оператор «Магаданский» констатирует, что департаментом цен и тарифов Магаданской области не установлена единая стоимость услуг по обращению с отходами. Компания заявляет, что в январе вывозила мусор безвозмездно. Ситуация с мусором на Колыме усугубляется также тем, что контейнеры, предназначенные для жильцов многоквартирных домов, используются предпринимателями и организациями (магазины, офисы, бары/рестораны и пр.), что приводит к моментальному их заполнению.

«Собственники помещений складируют отходы вокруг контейнерных площадок. При этом в обязанности регионального оператора не входит сбор такого мусора, дополнительная нагрузка ложится на дворников управляющих компаний», — отмечает Ксения Суханкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области буксует переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Причина этого — несоответствие городского мусорного полигона новым нормативам.

Региональным оператором для Колымы вызвалось быть ООО «Полигон ТБО «Магаданский», однако эта же компания не смогла сделать место для складирования мусора в Магадане соответствующим новым нормативам. Разработка документации для внесения полигона столицы Колымы в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) пока даже не началась, а без выполнения этого обязательного условия не получится не только включиться в работу с отходами по новой системе, но и в принципе складывать там мусор.