В «Узбекэнерго» опровергли сообщение о покупке электричества у Таджикистана

Душанбе, , 09:05 — REGNUM Таджикистан и Узбекистан не заключали контракты на поставку электроэнергии в зимний период 2018—2019 годов. Об этом сообщили в АО «Узбекэнерго», передает издание «Газеьа.uz».

В компании отметили, что с апреля по октябрь 2018 года Таджикистан поставил в Узбекистан около 1,5 млрд кВт∙ч электроэнергии. В «Узбекэнерго» подчеркнули, что импорт электричества способствует рациональному использованию водных ресурсов региона и основывается на взаимовыгодных условиях.

По данным компании, в зимний период линии электропередач между странами отключаются, так как энергосистемы двух стран не синхронизированы.

Отметим, ранее СМИ Таджикистана сообщили, что после многолетнего перерыва северные районы республики стали получать из Узбекистана электроэнергию в объеме 3 млн кВт∙ч.

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