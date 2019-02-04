За год инвестиции в охрану окружающей среды в Казахстане выросли в 2,5 раза

Астана, , 08:10 — REGNUM По итогам 2018 года объем инвестиций на охрану окружающей среды в Казахстане составил 80,2 млрд тенге ($210 млн), что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом 4 февраля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Среди регионов Казахстана наибольший объем средств был инвестирован в охрану окружающей среды в Акмолинской области — 25,7 млрд тенге ($67,2 млн), что в 6,5 раза больше, чем в 2017 году. В настоящее время в этом регионе строится ветровая электростанция мощностью 50 МВт. Стоимость проекта составляет $130 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года объем инвестиций в охрану окружающей среды в Казахстане составил 61,1 млрд тенге ($166 млн по курсу на 22 ноября 2018 года), что в три раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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