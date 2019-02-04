В Китае изъято более 8 тонн контрабандной чешуи панголина

Гонконг, Китай, , 07:56 — REGNUM Работники таможни в Гонконге задержали контрабандный груз чешуи панголина объемом 8 тонн. Чешуя панголина была обнаружена в контейнере, прибывшем из Нигерии, сообщает Daily Monitor Uganda.

Груз был задержан 1 февраля.

«Это самый большой по объему груз чешуи панголина, который нам когда-либо удавалось изъять», — прокомментировал работник таможни Гонконга.

Представители таможни оценили груз в 8 миллионов долларов США.

По подозрению в контрабанде были задержаны мужчина и женщина из торговой компании.

Панголин — животное, которое чаще всего истребляется с целью контрабандной торговли. После того как браконьеры сдирают чешую, панголин продается на мясо.

Группа по защите природы ADM сообщает, что за 2018 год в Гонконге была изъята 21 тонна чешуи панголина.

«За последние пять лет наблюдается значительное увеличение в нелегальной торговле чешуёй панголина, и если не взять это под контроль, то животные могут вымереть», — сообщает группа по защите дикой природы.