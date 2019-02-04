Кредитование обрабатывающей промышленности в Казахстане выросло на 3%

Астана, , 07:55 — REGNUM По итогам 2018 года объем кредитования обрабатывающей промышленности в Казахстане составил 1,4 трлн тенге ($3,66 млрд), что на 2,7% больше, чем в 2017 году. Об этом 4 февраля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период доля кредитов в секторе обрабатывающей промышленности от общего объема кредитования составила 10,4%. Самый быстрый рост кредитования отмечается в текстильной и швейной промышленности — 36,3%, в металлургии — 15,2%, в производстве автотранспортных средств — 13,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября 2018 года объем кредитования промышленности в Казахстане составил 2 трлн тенге ($5,41 млрд по курсу на 13 декабря 2018 года), что на 1,3% больше, чем годом ранее.

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