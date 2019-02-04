Цена на нефть продолжит расти, а рубль стабилизировался: мнение

Якутск, , 07:53 — REGNUM Рост курса до отметки 85 рублей за доллар США маловероятен. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Читайте также: У рубля «устойчивая тенденция» к росту

«Курс доллара обратно пропорционально зависит от цены на нефть, а падения цен на неё ожидать не приходится, — объяснил эксперт. — Это связано с ростом экономик ведущих стран мира, а также с резким похолоданием на Среднем Западе США и в странах Запада».

По прогнозу Юрия Данилова, цена на нефть будет продолжать расти, а курс доллара стабилизировался на отметке 65−70 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько торговых дней рубль демонстрировал достаточно устойчивую тенденцию к росту против доллара. Объясняется это тем, что ставка в США ожидаемо осталась на том же уровне, а также от главы ФРС поступили заявления о возможной длительной паузе в цикле повышения ставок и преждевременном сворачивании программы сокращения баланса.

Читайте также: За 20 лет рубль обесценился примерно в 12 раз, и это не предел — экономист

Напомним, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко высказал «Российской газете» мнение, что поводом для возобновления роста курса рубля может стать улучшение настроения на нефтяном рынке и дальнейшая просадка доллара.

«Рассчитывать на скорое падение российской валюты пока преждевременно: сезонно высокий профицит текущего счета в совокупности с более мягким подходом ФРС будут обеспечивать поддержку курсу до весны, даже в условиях операций ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. При этом отсутствие свежего позитива на фоне негативных данных из Китая будут подталкивать курс в сторону уровня в 66 рублей за доллар в ближайшее время», — отмечал эксперт.