Москва, , 07:28 — REGNUM В России утверждена Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019—2024 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В первую очередь концепция, состоящая из 12 разделов, направлена на повышение эффективности и качества оказания госуслуг в социальной сфере и на обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы России.

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Согласно концепции будет проводиться систематический анализ базовых расходов бюджета для экономии бюджетных средств.

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Как сообщало ИА REGNUM, основная статья расходов в 2019 году — реализация госпрограмм по социальной политике. На это направление в бюджете 2019 года выделено 4,873 трлн рублей.

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