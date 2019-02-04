Цена нефти готова расти до $63

Москва, , 07:12 — REGNUM В первый день февраля на бирже ICE нефть марки Brent продолжала метания в разные стороны. С утра цена барреля Brent шла вниз, но делала это довольно медленно и лениво. К вечеру 1 февраля произошел разворот цены наверх, и к закрытию торгов баррель подорожал на 2,85%, до $62,87, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Согласно статистике по добыче нефти, опубликованной ОПЕК, в январе нефтяной картель сократил добычу на 930 тыс. баррелей в сутки до 31,02 млн б/с. Больше всего сократили добычу Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, в результате новое соглашение по сокращению производства нефти, достигнутое в декабре 2018 года, в январе текущего года было выполнено на 80%.

Напомним, что достигнутые договоренности предполагали, что нефтяной картель в совокупности урежет добычу нефти на 1,2 млн б/с, и уже в январе ОПЕК сократил добычу почти на 1 млн б/с. Отчет Baker Hughes показал, что количество активных нефтяных платформ в США опять резко упало за неделю, на 15 единиц до 847 буровых платформ.

Рынок нефти воодушевлен и готов расти дальше, как минимум до $63 за баррель. На сегодня, 4 февраля, актуальный диапазон по цене барреля Brent находится на уровнях в $61−63.

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