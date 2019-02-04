На полях Оренбуржья под риском гибели 18% озимых

Оренбург, , 06:47 — REGNUM В Оренбургом области под риском вымерзания и гибели находятся озимые на площади 125,2 тыс. га, что составляет 18%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона, в этот же период времени в 2018 году неудовлетворительное состояние озимых отмечалось на площади почти 190 тыс. га, или 31%.

Специалисты подчеркнули, что неудовлетворительное состояние нельзя расценивать как уже состоявшуюся гибель растений. Окончательную оценку состояния озимых дадут ранней весной, а по итогам анализа примут решение о пересеве.

Наиболее неблагоприятная обстановка по состоянию озимых культур сложилась в Первомайском районе, где в неудовлетворительном состоянии посевы на площади 10,7 тыс. га (40%), Акбулакском — 9,8 тыс. га (48%), Илекском — 9,4 тыс. га (46%), Тюльганском — 8,5 тыс. га (50%), Соль-Илецком — 8 тыс. га (36%).

По данным областного минсельхоза, под урожай 2019 года озимые культуры посеяны на площади 705 тыс. га, в том числе, пшеницы — 493,1 тыс. га, ржи — 187,5 тыс. га, тритикале — 6,9 тыс. га, рыжика (масличного) — 17,5 тыс. га.