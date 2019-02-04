В колымском посёлке 20 лет нет горячей воды, зато появится дорогой стадион

Магадан, Магаданская область, , 04:31 — REGNUM В посёлке Сеймчан Магаданской области, где проживает 2 064 человека, власти собрались строить стадион за 718 млн рублей. Жителей населённого пункта это возмутило, так как помимо стадиона есть другие проблемы — люди 20 лет живут без горячей воды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О планах построить стадион в Сеймчане его жителям сообщила депутат Госдумы РФ от Магаданской области Оксана Бондарь, пишет ИА Весьма. Помимо этого, в населённом пункте намерены реконструировать аэропорт — на эти цели направят 1,5 млрд рублей.

«Суммарные затраты на аэропорт и стадион составят таким образом 2,2 млрд рублей. Население поселка Сеймчан на 1 января 2019 года — 2 064 человека. Бюджет округа на 2019 — 350 миллионов рублей. 58 млн рублей доходов — это НДФЛ, 275 млн рублей — дотации. 2,2 млрд рублей хватило бы, чтобы «вчистую» расселить вымирающий район, выдав каждой семье по 2 млн рублей на приобретение благоустроенного жилья, где есть горячая вода», — отмечает региональное издание.

Действия властей Магаданской области СМИ считает показухой. Блогер Вячеслав Жуковский назвал планы строительства стадиона в Сеймчане «пиром во время чумы», «показухой и распилом бюджета «правильными» подрядчиками». Сами жители посёлка тоже находятся в недоумении и опасаются, что строительство будет некачественным, и по окончании спортобъект сразу закроют на бесконечный ремонт. «На стадионе всегда можно будет провести межгалактический шахматный турнир», также шутят люди.

Руководству региона, муниципалитета и посёлка жители Сеймчана напоминают, что уже 20 лет живут без горячей воды. Решая проблему её отсутствия установкой электронагревателей или врезкой в батареи ради технической воды.

«В 90-х годах в связи с тем, что произошёл существенный износ оборудования, и было необходимо восстанавливать холодное водоснабжение, подачу горячей воды остановили. А этими трубами восстановили холодное водоснабжение. С тех пор подачи горячей воды у нас нет», — рассказал начальник ЖКХ и градостроительства администрации Среднеканского городского округа Игорь Пензин.

Как сообщало ИА REGNUM, своё желание уехать из Магаданской области в 2019 году подтвердили 1353 человека. Многие из них встали на учёт ещё в 1997—2000 годах, большинство намеренных сменить регион места жительства — пенсионеры. По данным на 1 января 2018 года в списке тех, кто выразил желание воспользоваться своим правом на жилищную субсидию в связи с переездом с Колымы стояли более 16,5 тыс. человек или почти 8 тыс. семей.