На Украине прекратили продавать «Запорожцы»

Киев, , 02:41 — REGNUM В январе 2019 года на Украине не было продано ни одного нового автомобиля ЗАЗ. «Запорожцы» уходят в историю, пишет «Российская газета».

Отмечается, что в 2018 году запорожский бренд фигурировал в статистике продаж, так как со складов распродавали оставшиеся автомобили. В конце 2017 года прекратили выпуск седанов ZAZ Lanos, а вслед за ними — бюджетные ZAZ Sens.

В минувшем году на ЗАЗе собрали всего один экземпляр, проверив таким образом техпроцессы. ЗАЗ ушел с украинского рынка как производитель легковых автомобилей, констатирует издание.

В январе авторынок Украины также покинули японские бренды Acura и Isuzu и корейский SsangYong. По сравнению с январем 2018 года автопродажи в стране сократились на 20%.

Как сообщало Иа, ранее заместитель главы «УкрАВТО» по производству Олег Папашев предрек украинскому автомобилестроению неизбежный крах. Власть работает на увеличение импорта автомобилей, а не развитие собственного производства, пояснил он.

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