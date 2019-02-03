Норвежская Equinor выходит на рынок торговли электроэнергией

Осло, , 20:10 — REGNUM 1 февраля стало известно о закрытии сделки по приобретению норвежской государственной компанией Equinor (бывшая Statoil) датской энергетической торговой компании Danske Commodities. Сумма сделки составила 400 млн евро, закрытие состоялось после одобрения всех государственных регуляторов.

Equinor продолжает реализацию своей долговременной стратегии, направленной на расширение деятельности, постепенную трансформацию в энергетическую компанию широкого профиля, а не сосредоточенную исключительно на добыче углеводородов.

Danske Commodities основана в 2004 году, по итогам 2017 года продала 318 ТВт*часов электроэнергии в 37 странах — это в два раза выше, чем годовой объем потребления в Норвегии. Кроме того, в 2017 году Danske Commodities продала около 30 млрд кубометров природного газа, как трубопроводного, так и в виде СПГ, в 18 странах Европы. Таким образом, Equinor не только выйдет на рынок торговли электроэнергией, но и получит возможность расширить традиционную для себя деятельность.