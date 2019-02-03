В Совфеде объяснили желание Эстонии получить от РФ компенсацию

Москва, , 19:59 — REGNUM В Совфеде объяснили стремление Эстонии получить от России компенсацию за «советскую оккупацию», передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Причина довольно проста: ее определенные круги, обслуживая интересы США и НАТО, ищут любой повод для ухудшения российско-эстонских отношений. И для них вторично, что такая политики бьет, прежде всего, по интересам свой страны, по ее безопасности», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор полагает, что «в Эстонии все давно понимают абсурдность подобных требований к России» — в советский период прибалтийские республики динамично развивались, получая приоритетное финансирование из федерального бюджета.

Власти Эстонии в очередной раз подняли вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой советской оккупации. На этот раз претензии озвучил министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Специальная комиссия при министерстве юстиции Эстонии оценила ущерб от «оккупации» страны Советским Союзом примерно в 1,2 млрд евро.

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