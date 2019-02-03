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Жигулевская ГЭС за минувший год увеличила выработку энергии на 20%

Экономика

Результат достигнут за счет профессионализма энергетиков

Жигулевск, Самарская область, 3 февраля 2019, 19:57 — REGNUM  1 февраля РусГидро опубликовала данные по результатам работы Жигулевской ГЭС за 2018 год. Выработка электроэнергии превысила среднегодовые показатели сразу на 20% и составила 12,5 млрд кВт*часов.

Результат достигнут не только за счет благоприятной гидрологической обстановки, но и как результат грамотного планирования работы всего каскада Волжско-Камских ГЭС. Были сведены к минимуму холостые сбросы воды, удалось обеспечить наиболее оптимальный пропуск паводковых вод через Жигулевский гидроузел.

Всего с момента пуска первого гидроагрегата Жигулевской ГЭС, состоявшегося 29 декабря 1955 года, электростанция выработала уже 646,88 млрд кВт*часов электроэнергии.

regnum author Борис Марцинкевич
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