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НОВАТЭК продолжит сотрудничество с Siemens по «Арктик СПГ-2»

Экономика

Siemens, в свою очередь, продолжит локализацию производства технологического оборудования в России

Москва, 3 февраля 2019, 19:54 — REGNUM  1 февраля стало известно о подписании контракта НОВАТЭК и Siemens о поставке компрессорного оборудования для трех линий по сжижению природного газа для проекта завода «Арктик СПГ-2».

В комплект поставки войдут три компрессорных агрегата сырьевого газа и шесть компрессорных агрегатов отпарного газа. Документ предусматривает повышение локализации в России производства компрессорного оборудования, который обязуется провести Siemens. По словам первого заместителя председателя правления НОВАТЭКа Александра Фридмана, «Это соответствует стратегической цели нашей компании по созданию и развитию центра СПГ-технологий в России». Отметим, что НОВАТЭК сотрудничал с Siemens и при комплектации производственного оборудования для действующего завода «Ямал-СПГ».

Ресурсным источником для проекта «Арктик СПГ-2» является Утреннее (Салмановское) месторождение на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого национально округа в северной части Гыданского полуострова и частично в акватории Обской губы. По состоянию на 21 декабря 2018 года запасы Утреннего месторождения составляют 1 978 млрд кубометров природного газа. Проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех технологических линий сжижения мощностью 6,6 млн тонн СПГ в год каждая.

regnum author Борис Марцинкевич
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