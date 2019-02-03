Росатомфлот подвел итоги работы на Северном морском пути в 2018 году

Москва, , 19:49 — REGNUM За 12 месяцев ледоколы Росатомфлота провели по СМП 331 судно общей валовой вместимостью 12,7 млн тонн — на 5 млн тонн больше, чем в 2017 году. При этом количество проводок сократилось на 162 судна, что связано с окончанием активной фазы строительства в порту Сабетта — меньше стало судов, перевозящих по этому маршруту строительные материалы. Одновременно, с началом работы завода «Ямал-СПГ», значительно увеличилась валовая вместимость судов, сопровождаемых ледоколами — вывоз СПГ осуществляется танкерами-газовозами класса Yamalmax. По итогам 2018 года выручка Росатомфлота составила 6,806 млрд рублей, годом ранее этот показатель был 6,622 млрд рублей.

Кроме того, в 2018 году Росатомфлот завершил строительство докового цеха, оснащенного оборудованием для обработки гребных устройств, валов и винтов ледоколов и других судов, в декабре получено разрешение на ввод цеха в эксплуатацию. Цех оснащен оборудованием, которое позволит обслуживать, в том числе и перспективный ледокол класса «Лидер». Продолжается и реализация проекта по созданию портового флота для обеспечения комплекса услуг в Обской губе. В июне 2018 года принят в эксплуатацию ледокольный буксир класса Arc 6 «Надым», на Выборгском судостроительном заводе заканчивается строительство портового ледокола «Обь».

В октябре 2018 года по инициативе и при участии Росатомфлота в Санкт-Петербурге на базе Университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова был открыт Центр морских арктических компетенций. Центр станет единственной в стране образовательной структурой по подготовке и повышению квалификации и периодической переподготовке персонала атомного ледокольного флота нового поколения.