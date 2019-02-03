Калуга готовится встретить свое 650-летие «Умным городом»

Калуга, , 18:16 — REGNUM Калуга готова стать пилотной площадкой в сфере цифровизации системы муниципального управления в рамках реализации федеральной программы «Умный город», заявил 1 февраля на заседании организационного комитета по подготовке празднования 650-летия основания города городской голова Дмитрий Разумовский. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, к юбилею в областном центре планируют завершить строительство Дворца спорта, вторую очередь Государственного музея истории космонавтики. Кроме того, в 2019 году начнется строительство кампуса калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана.

На заседании оргкомитета губернатор Анатолий Артамонов выступил с инициативой установить для городов юбиляров повышающий коэффициент при финансировании мероприятий в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». По его мнению, данная мера позволит полностью завершить работы по благоустройству к 2021 году.

По словам возглавившего заседание оргкомитета заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака, Калуга в 2021 году, к своему юбилею должна заиграть новыми красками. Дмитрий Козак выразил надежду, что в подготовке к торжеству будут участвовать все жители Калуги.

«У людей должно быть праздничное настроение, у всех должно быть чувство того, что город готовится к празднику. Мы договорились, что мероприятия программы «Формирование комфортной городской среды» завершатся досрочно, в 2021 году. Люди должны активно в ней участвовать: благоустраивать дворы, принимать участие в озеленении города и других мероприятиях. Это самая важна задача», — резюмировал зампред правительства РФ.

Кстати, в тот же день, Дмитрий Козак и Анатолий Артамонов также посетили в Калуге строительную площадку Дворца спорта, где ознакомились с ходом работ.