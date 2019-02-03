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Эхо мусорного протеста докатилось до Ивановской области

Экономика

Несколько экоактивистов вышли на акцию протеста

Эхо мусорного протеста докатилось до Ивановской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мусор

Иваново, 3 февраля 2019, 16:42 — REGNUM  Малочисленная акция против строительства в Ивановской области полигонов и мусоросжигающих заводов для отходов, вывозимых из Московской области, состоялась в Иванове, на площади Революции, 3 февраля.

По информации IvanovoNews, по словам активистов, мусор из Московской области и Москвы планируют вывозить в Архангельскую область, но ничего «не мешает организовать подобный мусорный полигон и в Ивановской области». Участники акции протеста требуют законодательно запретить ввоз мусора из соседних регионов и намерены выйти с этим требованием к депутатам Ивановской области. Кроме того, экоактивисты выступают за раздельный сбор мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, акции против реформы вывоза твердых коммунальных отходов 3 февраля проходят в нескольких десятках городов России. Больше всего участников собрала акция в Архангельске — на нее собралось более трех тысяч человек.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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