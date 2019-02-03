На Тайване снижаются темпы экономического роста

Тайбэй, , 09:13 — REGNUM Темпы экономического роста Тайваня в четвёртом квартале 2018 года достигли десятимесячного минимума. Об этом сообщает газета Digi Times.

Тайваньское издание со ссылкой на Генеральный директорат по бюджету, бухгалтерскому учету и статистике Тайваня сообщает, что темпы экономического роста по итогам 2018 года оказались ниже ранее прогнозируемых. Экономика Тайваня за 2018 год выросла на 2,6%, ожидается, что в 2019 году темпы роста экономики продолжат снижаться и составят 2,41%.

Отметим, снижение темпов роста экономики наблюдается в большинстве стран, связанных экономическими отношениями с Китаем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Центральный банк Южной Кореи выпустил прогноз, согласно которому темпы экономического роста страны по итогам 2019 года составят 2,6%.