СМИ: операторы мобильной связи проведут собрание по вопросу Huawei

Париж, , 08:35 — REGNUM Члены ассоциации операторов мобильной связи GSMA могут провести встречу для обсуждения ситуации вокруг китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор GSMA Матс Гранрид разослал членам ассоциации письмо с предложением включить вопрос о Huawei в повестку следующего заседания совета директоров. В GSMA опасаются, что возможный запрет на использование оборудования китайской компании на ключевых рынках может замедлить развитие индустрии.

Ожидается, что встреча представителей операторов мобильной связи состоится в Брюсселе в конце февраля в кулуарах выставки Mobile World Congress.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о запрете на использование телекоммуникационного оборудования китайских компаний рассматривается правительствами некоторых стран Евросоюза.

25 января представитель британского оператора связи Vodafone заявил, что компания приостановит использование оборудования Huawei в строительстве сетей на территории ЕС.