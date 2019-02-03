Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
08:47:27 МСК

СМИ: операторы мобильной связи проведут собрание по вопросу Huawei

Экономика

Директор ассоциации операторов мобильной связи предложил представителям индустрии обсудить последствия возможного запрета на использование оборудования Huawei

СМИ: операторы мобильной связи проведут собрание по вопросу Huawei
Kārlis Dambrāns
Huawei

Париж, 3 февраля 2019, 08:35 — REGNUM  Члены ассоциации операторов мобильной связи GSMA могут провести встречу для обсуждения ситуации вокруг китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор GSMA Матс Гранрид разослал членам ассоциации письмо с предложением включить вопрос о Huawei в повестку следующего заседания совета директоров. В GSMA опасаются, что возможный запрет на использование оборудования китайской компании на ключевых рынках может замедлить развитие индустрии.

Ожидается, что встреча представителей операторов мобильной связи состоится в Брюсселе в конце февраля в кулуарах выставки Mobile World Congress.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о запрете на использование телекоммуникационного оборудования китайских компаний рассматривается правительствами некоторых стран Евросоюза.

25 января представитель британского оператора связи Vodafone заявил, что компания приостановит использование оборудования Huawei в строительстве сетей на территории ЕС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телекоммуникации
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить