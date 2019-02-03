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СМИ: В Китае одобрили строительство 4 ядерных реакторов

Экономика

В КНР построят 4 реактора Hualong One

СМИ: В Китае одобрили строительство 4 ядерных реакторов
Константин Иванов. Атомная энергия-делу мира! (фрагмент) 1954

Пекин, 3 февраля 2019, 08:06 — REGNUM  Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) одобрила проект строительства двух атомных электростанций. Об этом сообщает Jiemian.

Китайское издание со ссылкой на источники в руководстве China General Nuclear Power Group сообщает, что правительство КНР утвердило проект строительства 4 ядерных реакторов Hualong One.

Реакторы будут расположены на двух площадках: возле городского округа Чжанчжоу в провинции Фуцзянь и в провинции Гуандун. Отмечается, что обе площадки проектировались под размещение реакторов AP1000 американской компании Westinghouse Electric Company, однако позже было принято решение о строительстве китайских реакторов Hualong One.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января в компании «ТВЭЛ» (входит в «Росатом») заявили, что на площадке Машиностроительного завода в городе Электросталь будет запущено производство тепловыделяющих сборок для китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600.

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Атомная энергетика
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