СМИ: В Китае одобрили строительство 4 ядерных реакторов

Пекин, , 08:06 — REGNUM Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) одобрила проект строительства двух атомных электростанций. Об этом сообщает Jiemian.

Китайское издание со ссылкой на источники в руководстве China General Nuclear Power Group сообщает, что правительство КНР утвердило проект строительства 4 ядерных реакторов Hualong One.

Реакторы будут расположены на двух площадках: возле городского округа Чжанчжоу в провинции Фуцзянь и в провинции Гуандун. Отмечается, что обе площадки проектировались под размещение реакторов AP1000 американской компании Westinghouse Electric Company, однако позже было принято решение о строительстве китайских реакторов Hualong One.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января в компании «ТВЭЛ» (входит в «Росатом») заявили, что на площадке Машиностроительного завода в городе Электросталь будет запущено производство тепловыделяющих сборок для китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600.