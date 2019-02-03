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Компания из ОАЭ подтвердила покупку золота у Венесуэлы

Экономика

Noor Capital приобрела три тонны драгоценного металла

Абу-Даби, 3 февраля 2019, 06:00 — REGNUM  Эмиратская компания Noor Capital подтвердила приобретение трех тонн золота у центробанка Венесуэлы. Других сделок пока не будет, говорится в заявлении компании в Twitter.

В компании подчеркнули, что не участвуют в каких-либо незаконных или запрещенных сделках. Около трех тонн золота были приобретены 21 января у центробанка Венесуэлы в соответствии с международными стандартами и местными законами.

«Последующих сделок не было», — отмечено в микроблоге компании.

Других покупок не будет до тех пор, пока не будет урегулирован политиечский кризис в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о возможной продаже 15 тонн венесуэльского золота за евро Объединенным Арабским Эмиратам. В 2018 году Каракас продал золото на $900 млн, преимущественно в Турцию.

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Политический кризис в Венесуэле
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