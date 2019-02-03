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Жители России оформили рекордное число ипотек в 2018 году

Экономика

В среднем размер кредита составил 2,4 млн рублей

Москва, 3 февраля 2019, 05:49 — REGNUM  Количество взятых жителями РФ ипотечных кредитов достигло максимума — 576,5 тыс. в 2018 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном бюро кредитных историй «Эквифакс».

В общей сложности было выдано ипотечных займов на 1,3 трлн рублей. Это на 51% больше, чем в 2017 году.

В среднем размер кредита составил 2,4 млн рублей. Этот показатель увеличился на 18% и также достиг рекорда. Займы по ипотеке увеличиваются и в Москве, и в регионах РФ.

Вместе с тем эксперты прогнозируют снижение объемов выдачи ипотеки в ближайшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала на рост потребительского кредитования, который происходит на фоне стагнации реальных доходов населения. Это неминуемо ведет к росту рисков и угрожает финансовой стабильности отечественных банков, пояснила она.

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Ипотечное кредитование
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